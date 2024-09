Maltempo, livelli del Po in crescita a partire dal Piemonte

MeteoWeb

Le intense piogge, anche con temporali forti, che hanno interessato il Nord-Ovest – in primis il Piemonte occidentale, la Valle d’Aosta e la Liguria – nelle scorse ore hanno provocato un generale innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, con alcune limitate esondazioni. Anche il fiume Po ha i valori in crescita e sono previsti ulteriori incrementi nelle prossime ore, che porteranno al superamento della prima soglia di criticità (ordinaria, di colore giallo) nel tratto tra Carignano, in provincia di Torino, e Isola Sant’Antonio, in provincia di Alessandria, che comprende anche le città di Torino e Casale Monferrato, con un livello più elevato (colore arancione) alla sezione di San Sebastiano. Lo rende noto l’Autorità interregionale per il fiume Po

Sulla base dei dati disponibili, si prevedono nelle prossime giornate incrementi dei livelli del fiume anche nei tratti a valle di Ponte Becca, che secondo le stime dovrebbero restare sotto le soglie di criticità.

In ragione dei livelli raggiunti e previsti, è raccomandata prudenza lungo il Po e i corsi d’acqua interessati da aumenti dei livelli idrometrici. Il personale del servizio di piena centrale e dell’area piemontese dell’Autorità interregionale per il fiume Po è attivo nelle azioni di monitoraggio e controllo, in coordinamento con gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionale e locali.

