Maltempo, Lollobrigida: “Chiarire le responsabilità”

In merito all’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha dichiarato: “In questo momento si può essere solo solidali con i cittadini dell’Emilia Romagna che vengono colpiti da fenomeni che è difficile considerare solo emergenziali, perchè si ripetono con una certa costanza. Bisogna lavorare sulla prevenzione e sugli interventi di ricostruzione“. Lollobrigida ha espresso il suo punto di vista in un’intervista a ‘Diritto e Rovescio’, che sarà trasmessa questa sera su Rete4.

Le dichiarazioni del ministro Lollobrigida

Il ministro ha inoltre evidenziato che “ci sono anche responsabilità che vanno appurate. Quelle della prevenzione sono delle iniziative e degli interventi che vengono individuati nelle regioni con competenza primaria e quella della ricostruzione da parte del governo nazionale che sta operando e ha investito“. Tuttavia, ha aggiunto: “Purtroppo, sul piano territoriale non tutti i fondi sono stati spesi, ma non è il momento delle polemiche, è il momento dell’intervento“.

Infine, Lollobrigida ha assicurato che “come al solito, il governo si attiverà come ha fatto con la scorsa alluvione per trovare le risorse necessarie per la riparazione delle cose“.

