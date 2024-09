Maltempo Lombardia, allagamenti a Milano: evacuate le comunità al parco Lambro | FOTO

MeteoWeb

Iniziano a farsi sentire in Lombardia i primi effetti della nuova ondata di maltempo provocata da una perturbazione atlantica. Le zone di montagna tra le province di Lecco e Sondrio hanno ricevuto le piogge più abbondanti, superando largamente i 100mm di accumulo: 163mm a Pescegallo di Gerola Alta, 140mm a Bevera di Sirtori, 128mm a Cortenuova di Monticello Brianza, 123mm a Galbiate, 122mm a Piani Resinelli, 120mm a Oggiono, 114mm a Olginate, 102mm a Rovagnate, 100mm a Lecco San Giovanni, Barzago, 98mm a Valcanale di Ardesio, 97mm a Valmadrera.

Forti piogge hanno colpito anche l’area di Milano, scaricando 51mm in zona Selvanesco, 47mm a Milano Arbe, 44mm a Milano Lambrate, 39mm a Milano Porta Genova. La pioggia che ha iniziato a cadere nel primo pomeriggio a Milano ha causato allagamenti in città, a partire dalla zona di Ponte Lambro in via Vittorini. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Sono state evacuate le comunità che si trovano nel parco Lambro per l’innalzamento del fiume. Resta invece a livelli bassi al momento il Seveso.

A Triuggio, a Monza e Brianza, rischio esondazione per il torrente Brovada.

Impatti sui trasporti a Milano

A causa degli allagamenti dovuti alle piogge cadute oggi a Milano diverse linee di bus e tram sono state deviate. Ed è stato chiuso il parcheggio scambiatore multipiano di Romolo, dove già nei giorni scorsi molte auto erano finite sott’acqua. Il parcheggio ad altezza strada è aperto solo per gli abbonati, e chi ha parcheggiato può ritirare la macchina mentre non si può andare al piano -1.

A causa degli allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro sono deviati i bus 45, 66 e 88. Mentre per uno scambio allagato il tram 3 in direzione Sud salta le fermate centrali fra largo Carrobbio e piazza Ventiquattro Maggio. Sempre per un allagamento il tram 4 fa capolinea a Lanza e non arriva in piazza Cairoli, il tram 9 salta le fermate fra la stazione Centrale e Porta Venezia. Per l’allagamento del sottopasso di via Bovisasca il bus 82 non fa servizio fra via Cosenz e il capolinea.

