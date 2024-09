Maltempo Lombardia: forti piogge tra Milano e Brianza, si alzano i livelli di Lambro e Seveso

MeteoWeb

Maltempo nelle scorse ore in Lombardia: le piogge durante la notte tra mercoledì e giovedì si sono concentrate in Brianza e nella zona a Nord di Milano. Le perturbazioni in mattinata dovrebbero spostarsi a Nord/Est del capoluogo lombardo verso la provincia di Bergamo, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, ha riportato: “Nella notte piogge a Milano nord e in Brianza, più accentuate nelle parte nord. Seveso 82 millimetri, Mariano Comense 49, Cantù 42 sul bacino del Seveso, e Lesmo-Peregallo 62, Costa-Besana Brianza 66, Molteno 64 sul bacino del Lambro. Per questo si sono innalzati i livelli del Lambro a Milano fino a 2,20 m e 1,20 del Seveso, ma l’onda di piena più elevata sta arrivando fra poco, infatti a Brugherio il Lambro si è elevato a 2,40. Per il Seveso la vasca è pronta, e per il Lambro abbiamo presenti le squadre sul territorio nel quartiere Ponte Lambro. Ora qualche pioggia anche su Milano, presidiati e monitorati i sottopassi“.

