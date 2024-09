Maltempo Lombardia, nubifragi a Milano: allagamenti e salvataggi, punte di 120 mm | LIVE

MeteoWeb

A Milano una forte perturbazione ha portato temporali e forti raffiche di vento oggi, causando allagamenti e disagi. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico. Le Squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per il maltempo che da alcune ore si è abbattuto sulla città. Si segnala un intervento in corso in un sottopasso di via Silla nel quartiere Figino dove 4 vetture sono rimaste in panne a causa dell’allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono al lavoro per liberare le persone bloccate all’interno delle vetture. Nel complesso gli interventi fino ad ora effettuati sono una ventina ed altrettanti sono in coda in attesa di essere smaltiti. Si tratta di scantinati allagati ed alberi pericolanti.

Automobilisti rimasti bloccati nel sottopasso di viale Rubicone a Milano sono stati costretti a salire sul tetto delle rispettive auto per l’acqua piovana infiltratasi negli abitacoli. Sul posto il nucleo Saf del soccorso acquatico che sta provvedendo a soccorrere gli automobilisti. Problemi anche all’ospedale Monzino di San Donato per allagamenti diffusi nelle strade adiacenti la struttura sanitaria.

La pioggia sta crescendo con il passare delle ore provocando allagamenti in diverse parti della città con disagi non solo alla circolazione. Tra i posti allagati anche il Palazzo di giustizia: l’atrio dell’ingresso principale risulta coperto dall’acqua, così come alcuni corridoi e vani scale.

Gli accumuli registrati oggi sono davvero importanti: al momento si segnalano ben 120 mm in zona Selvanesco, 114 mm a San Siro e 112 mm a Pieve Emanuele. I fiumi Seveso e Lambro sono sotto osservazione, ma non hanno ancora raggiunto al momento livelli critici.

