Maltempo Marche: nubifragi e allagamenti, fulmine innesca un incendio di bosco

Il maltempo ha colpito con intensità il Centro Italia nel pomeriggio. Oltre al disastro provocato da una violenta grandinata a Castel di Sangro, in Abruzzo, anche nelle Marche si sono verificati forti temporali: varie zone della regione sono state colpite da nubifragi e forti raffiche di vento. A Fossombrone, in provincia di Pesaro e Urbino, sono caduti 65mm di pioggia; a Monte San Giusto, in provincia di Macerata, sono caduti 54mm; 36mm ad Appignano, 32mm a Montefelcino, Esanatoglia, 22mm a Tavoleto, 21mm a Frontino.

A Urbino e Fossombrone, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per allagamenti di cantine e per liberare strade da alberi e rami caduti. Anche nel Fermano, diversi interventi per alberi pericolanti e rami caduti sulle sedi stradali. Non si segnalano però, al momento, particolari danni.

Incendio a Monte Avorio

Il maltempo è anche responsabile di un incendio in zona Monte Avorio di Urbino. Il rogo è stato innescato da un fulmine, caduto verso le 16.45. Le fiamme sono divampate in un’area impervia e hanno bruciato circa 300 metri quadrati di vegetazione e alberi.

La segnalazione di un residente che ha visto il fulmine e subito dopo le fiamme innescarsi, ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco: il rogo è stato domato prima che potesse espandersi. Oltre all’intervento delle squadre di terra, sono stati necessari 13 lanci dall’elicottero della Regione che ha sorvolato la zona e ha garantito un supporto indispensabile.

