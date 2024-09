Maltempo Marche, forte vento a Pesaro: albero cade su un’auto, un ferito

MeteoWeb

Si è sfiorata la tragedia a Pesaro a causa del forte vento che nella mattinata di oggi ha colpito questa zona delle Marche. Sotto le forti raffiche, un albero è caduto in strada panoramica, provocando la chiusura del tratto stradale per circa due ore (dalle 11 alle 13). Una donna è rimasta ferita lievemente perché la pianta è caduta sulla sua vettura. L’albero si abbattuto sul parabrezza dell’auto, comportando la rottura del parabrezza e procurando alla donna ferite lievi causate dalle schegge del vetro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i sanitari del 118, che hanno portato la donna al pronto soccorso. Il tratto stradale è stato poi liberato e risulta riaperto al traffico.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad eseguire altri interventi nel Pesarese a causa del forte vento. Le operazioni hanno riguardato principalmente piante pericolanti che sono state messe in sicurezza, non causando dunque altri disagi al traffico, danni o feriti.

In piazza Rosselli a Osimo, nell’Anconetano, intorno alle 12.15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere alcune parti pericolanti di una finestra in un edificio che presentava evidenti fessurazioni. La squadra di Osimo, con l’ausilio di un’autoscala proveniente dalla sede centrale, ha provveduto alla rimozione delle parti danneggiate. Per consentire l’intervento in sicurezza, la strada sottostante è stata temporaneamente chiusa al traffico.

