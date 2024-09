Maltempo Molise, forti piogge sul litorale: strade allagate a Termoli e Campomarino

MeteoWeb

Il maltempo portato dal ritorno del ciclone Boris sull’Italia ha colpito anche la costa del Molise. Forti piogge, con un abbassamento delle temperature di oltre 10°C, hanno interessato il litorale e le zone dell’hinterland, creando disagi alla circolazione viaria a causa di allagamenti di strade e quartieri. A Termoli, dove sono caduti 23mm di pioggia, diverse strade sono state invase dall’acqua; stessa situazione a Campomarino, dove la zona del Lido si è trasformata in un immenso lago. Problemi anche in via Favorita, nel centro del paese.

Le forti piogge hanno provocato rallentamenti sulla Statale 16, Fondovalle Biferno, Statale 87 e le altre strade a scorrimento veloce. I Vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi nel corso della giornata per problemi dovuti alla pioggia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.