Maltempo, Musumeci: “un altro miliardo in arrivo dal PNRR”

MeteoWeb

“Per l’Emilia Romagna abbiamo già stanziato oltre un milione e 600mila euro, probabilmente un altro miliardo del PNRR è già in arrivo, stiamo valutando solo la compatibilità con le indicazioni di Bruxelles”. Lo ha detto ai giornalisti il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a Potenza, a margine di un incontro per analizzare i risultati dell’esercitazione “Valutazione esigenze immediate popolazione fragile”.

“Mi chiedo non quel che si fa con la ricostruzione, ma quello che si è fatto 10, 20 anni fa perché la prevenzione strutturale non si fa in un anno o due, si fa in decenni ed è importante capire cosa abbia fatto ogni regione negli ultimi 20 anni per mettere in sicurezza il territorio e se quel che doveva essere fatto, non è stato fatto, è bene che si cominci a farlo senza aspettare alluvioni, danni e morti“, ha detto ancora Musumeci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.