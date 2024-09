Maltempo nel Tarantino, tornado si forma sul litorale di Torre Ovo | VIDEO

MeteoWeb

La perturbazione che ieri è giunta sull’Italia, ufficialmente nominata tempesta Atena, ha portato forte maltempo al Centro/Nord e oggi si sta abbattendo sul Sud. L’instabilità determinata ha dato vita ad un tornado questa mattina, che ha colpito il litorale di Torre Ovo in provincia di Taranto. A corredo dell’articolo i video di Ciro Mancino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

