Maltempo nelle Marche: oltre 200 volontari della protezione civile in azione

Sono attualmente impegnati oltre 200 volontari della protezione civile nelle zone delle Marche devastate dal maltempo. Sette squadre di volontari, provenienti dall’Umbria, sono arrivate a Porto Recanati per supportare l’assistenza alla popolazione locale. Le condizioni meteorologiche stanno lentamente migliorando, sebbene persistano alcuni rovesci temporaleschi.

La situazione è sotto controllo in tutta la regione grazie agli interventi in corso, finalizzati alla protezione dei cittadini e al ripristino della viabilità. Questo è quanto emerso dalla riunione pomeridiana del Centro Operativo Regionale della Protezione Civile. Per domani resta confermata l’allerta gialla su tutto il territorio delle Marche per l’assetto idrogeologico e l’allerta gialla idraulica per le aree costiere e collinari del Pesarese, dell’Anconetano e del Maceratese, gravemente colpite dalle recenti piogge.

