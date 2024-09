Freddo e neve, assaggio d’inverno in Alto Adige: fiocchi al passo del Brennero

MeteoWeb

Una leggera nevicata ha interessato il passo del Brennero, tingendo di bianco le montagne e accompagnandosi ad un brusco calo delle temperature. In Alto Adige, un inatteso anticipo d’inverno si fa sentire. Il limite delle nevicate nella zona orientale è sceso fino a 1.000 metri, stabilendosi tra i 1.200 e i 1.500 metri nelle altre zone della provincia. Nelle vallate altoatesine il paesaggio assume già un aspetto natalizio, con le cime innevate. Sesto Pusteria è completamente imbiancata. Sulle Dolomiti, a 2.000 metri di altitudine, si registrano tra i 30 e i 40 cm di neve.

Le temperature sono scese bruscamente: a 3.399 metri sull’anticima di Cima Libera, dove ad agosto non si erano mai registrati valori sotto lo zero, la colonnina di mercurio è crollata a -11°C durante la notte. Dopo mesi, lo zero termico è stato raggiunto ieri a circa 2.000 metri.

