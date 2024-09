Maltempo, Nord Italia sott’acqua nella notte: piogge monsoniche, superati i 200mm | DATI

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nelle scorse ore, il Nord Italia sta vivendo una notte di forte maltempo. Piogge torrenziali stanno interessando la Liguria, nell’entroterra della provincia di Genova, dove siamo arrivati ad accumuli pluviometrici giornalieri davvero impressionanti: parliamo di 167mm di pioggia a Favale di Malvaro, 135mm al Rifugio Parco Antola, 130mm a Cerisola, 128mm al Lago delle Lame, 122mm a Cabanne di Rezzoaglio, 120mm a Parazzuolo di Rezzoaglio. Sulla costa fa molto caldo: in piena notte, infatti, abbiamo ben +22°C a Genova e Savona, addirittura +23°C a La Spezia.

Piove in modo ancor più consistente in Lombardia, dove fino al momento sono caduti ben 205mm di pioggia a Pescegallo di Gerola Alta, 184mm alla Baita Termen sul Monte Pora, 141mm a Valcanale di Ardesio, 140mm a Colere, 137mm a Monte Altissimo, 107mm a Schilpario, 104mm al Rifugio Curò. Anche qui fa molto caldo: a Milano, Bergamo e Pavia abbiamo +18°C, a Lodi +20°C, a Brescia ci sono +21°C, a Cremona addirittura +24°C.

Piogge torrenziali anche in Valle d’Aosta, dove spiccano i 98mm di Courmayeur, e al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia (notevolissimi i 145mm di pioggia a Vogel – Bohinj). Piogge torrenziali, quindi, in corso in queste ore su tutto l’arco alpino.

