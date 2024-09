Maltempo, Pichetto: “Non esiste ancora un piano nazionale di dissesto idrogeologico”

MeteoWeb

“Non c’è alcun piano nazionale di dissesto idrogeologico“. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante un’intervista a Zapping su Rai Radio 1. Secondo il ministro, “c’è un disegno di legge che riguarda l’avere maggiori tutele sulla protezione civile” e “con il ministero dell’Ambiente stiamo lavorando per creare una struttura di programmazione e valutazione“. Tuttavia, ha chiarito che “non c’è alcun piano tecnico con previsione di opere, nel modo più assoluto“.

Pichetto ha spiegato che “c’è una programmazione nazionale che fa confluire le programmazioni regionali“, con le regioni incaricate di inviare “l’elenco degli interventi e le priorità“. Il ministro ha sottolineato la necessità di “fare un piano che preveda bacini, vasche di laminazione, aree di esondazione“, ma ha riconosciuto che “quando si prevedono aree di esondazione, ci saranno le proteste del luogo“.

A proposito della situazione specifica in Emilia Romagna, Pichetto ha rivelato che “nella programmazione inviata dall’Emilia Romagna non ci sono interventi su Ravenna“, pur evidenziando che non si vuole alimentare polemiche. “Dobbiamo fare dei programmi a livello nazionale”, ha ribadito, specificando che tali piani devono includere “bacini e vasche di laminazione“, pur consapevole che “quando si prevederanno, per esempio, le aree di esondazione, si scateneranno le polemiche“.

Rispondendo a una domanda sulle tensioni tra Stato e Regioni e sull’autonomia differenziata, Pichetto ha detto: “Se pensiamo al Po, non possiamo sistemarlo solo in Lombardia e altrove no“. Ha inoltre sottolineato che “non sono mancati i fondi, ma la capacità di spenderli“. Il ministro ha concluso affermando l’importanza di una normativa che imponga interventi precisi: “Dobbiamo dotarci di una norma che dica che su un determinato terreno bisogna fare” una determinata opera.

