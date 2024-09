Maltempo Piemonte, stop alle ricerche del disperso nell’Orco

MeteoWeb

Le ricerche di Gianni Canavera, il 58enne di San Francesco al Campo (TO) scomparso il 5 settembre 2024 nelle acque del torrente Orco, sono state ufficialmente sospese. La decisione è stata presa durante un incontro svoltosi ieri in prefettura, a cui hanno partecipato tutti i soccorritori coinvolti nelle operazioni degli ultimi dieci giorni. Canavera, imprenditore, sposato e padre di 3 figli, è stato travolto dalle acque del torrente in piena a Feletto, nel Torinese, durante una violenta ondata di maltempo. Al momento dell’incidente, si trovava su un trattore per eseguire lavori di disboscamento, ma il veicolo è stato ribaltato dalla forza dell’acqua. Le ricerche proseguiranno solo in forma ridotta e riprenderanno su larga scala solo in caso di segnalazioni affidabili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.