Maltempo Piemonte, temporali tra Torinese e Cuneese: pioggia a Torino

L’avvicinamento di un’area depressionaria dalla Francia favorirà l’attività temporalesca da oggi e per i prossimi giorni in Piemonte. Temporali sono in atto tra Torinese e Cuneese. Pioggia e forte vento anche a Torino, con tanti tuoni. Sono caduti 20mm al Clot della Soma, 18mm a Sauze di Cesana, 11mm a Coazze, 7mm a Cesana Torinese, Piamprato, 6mm a Sestiere, Malciaussia, Lemie.

Nel corso del pomeriggio-sera, temporali diffusi sui rilievi con possibile estensione anche alle zone pianeggianti e localmente fin verso Langhe e Roero: attenzione a grandine e forti raffiche di vento.

