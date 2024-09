Maltempo Piemonte, forte vento nell’Alessandrino: interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Forti raffiche di vento hanno sferzato oggi la provincia di Alessandria, in Piemonte, costringendo i Vigili del Fuoco a diversi interventi. Le raffiche hanno raggiunto i 50km/h, anche nello stesso capoluogo di provincia. Una decina sono state le chiamate per la messa in sicurezza di alberi e pali pericolanti, soprattutto nelle campagne vicino al capoluogo, nell’Ovadese e nell’Acquese.

Proprio nell’Acquese è stato registrato dalle centraline Arpa il valore più elevato: 70km/h a Bric Berton di Ponzone, sull’Appennino al confine con la Liguria.

Nel comune di Pareto, le raffiche hanno complicato le operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie di circa 500-600 metri quadrati. Grazie alla collaborazione dei residenti è stato impedito alle fiamme di raggiungere la vicina boscaglia.

La Protezione Civile raccomanda di limitare il più possibile gli spostamenti, di stare lontano da strade alberate e zone verdi e di prestare attenzione a impalcature, tendoni, gazebo e caduta di tegole.

