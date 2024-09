Maltempo, piogge torrenziali nel Trevigiano: alluvione nella notte a Nervesa della Battaglia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno generato nella notte una drammatica alluvione a Nervesa della Battaglia (TV): in 2 ore nell’area si sono riversati ben 135 mm di precipitazioni. Colpiti anche Giavera, Volpago e Montebelluna. Mobilitata la protezione civile e i vigili del fuoco. Decine gli scantinati e gli interrati allagati, con strade trasformate in fiumi e dunque impraticabili.

Con l’ordinanza n°86 del 11-09-2024 il Sindaco di Nervesa della Battaglia ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per la giornata di oggi, mercoledì 11 settembre 2024.

