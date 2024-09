Maltempo, la Polonia ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale

MeteoWeb

Il governo della Polonia ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale a causa delle devastanti alluvioni provocate da un’ondata di maltempo che sta interessando diversi stati dell’Europa centrale e orientale. Lo ha rivelato il Primo Ministro polacco Donald Tusk. A causa delle fortissime piogge in corso, nel sud della Polonia si sono verificate inondazioni provocate dallo straripamento dei fiumi, le aree popolate sono rimaste sott’acqua e la gente è stata costretta a evacuare.

Il governo di Varsavia ha dichiarato lo stato di calamità naturale per un periodo di 30 giorni. Il decreto, entrato in vigore dopo la pubblicazione, si riferisce a diverse aree in sei province del Paese. Il documento ha affermato che, in condizioni di disastro naturale, possono essere applicate restrizioni alle libertà e ai diritti delle persone e dei cittadini. In particolare, le autorità possono obbligare a sgomberare o a proteggere locali residenziali o di altro tipo, ordinare l’evacuazione a una certa ora da determinati luoghi.

“Abbiamo deciso di introdurre lo stato di calamità naturale”, ha dichiarato Tusk al termine di una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri. Il Primo Ministro ha annunciato un miliardo di zloty (oltre 200 milioni di euro) di aiuti per le persone colpite dalla tempesta. Secondo il capo di gabinetto, “saranno stanziati fino a 100mila zloty (circa 23.000 euro) per la riparazione di appartamenti e annessi danneggiati dalle Inondazioni e fino a 200mila zloty (circa 47.000 euro) per il restauro di edifici residenziali”.

Disposta l’evacuazione della città di Nysa

Il sindaco di Nysa, nella Polonia meridionale, ha disposto l’evacuazione immediata della città. “Sono costretto ad annunciare l’evacuazione. La situazione è molto pericolosa. Minaccia la salute e la vita. Il motivo dell’annuncio dell’evacuazione è il rischio molto elevato e crescente di una rottura degli argini lungo via Wyspianski“, ha scritto su X Kordian Kolbiarz, primo cittadino di Nysa, centro urbano nella regione di Opole. Nysa è una delle località polacche maggiormente colpite dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni e rientra nell’area in cui il governo di Varsavia ha proclamato lo stato di calamità naturale. In precedenza, le autorità cittadine avevano già ordinato l’evacuazione dell’ospedale locale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.