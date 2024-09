Maltempo: Priolo, da Governo serve accelerare interventi urgenti

MeteoWeb

“Alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi, con il Maltempo ad abbattersi sulla Romagna e il Bolognese, abbiamo bisogno di un’accelerazione importante, avendo davanti autunno e inverno. Non possiamo pensare che basti solo il grande impegno del commissario straordinario Figliuolo. Il governo deve garantire una deroga straordinaria per approntare gli interventi urgenti“. Cosi’ la presidente della Regione facente funzione, Irene Priolo, nel corso del dibattito in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, a seguito della sua informativa sull’emergenza alluvione. “Sui territori abbiamo avviato, gia’ dallo scorso anno, lavori per oltre un miliardo di euro, condivisi nelle commissioni assembleari – rimarca -, per i sindaci sono stati provvidenziali, hanno salvato molte realta’, perche’ abbiamo agito in modo rinnovato. Il governo deve predisporre le norme per modificare e finanziare i piani speciali“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.