Maltempo Puglia, nubifragi e allagamenti nel Gargano: 89mm a San Menaio

Piogge e temporali hanno colpito con forte intensità il Gargano, in Puglia, oggi. I forti nubifragi sulla costa, iniziati intorno alle 16, hanno scaricato fino a 89mm di pioggia a San Menaio e 53mm a Vico del Gargano e sta ancora continuando a piovere.

Allagamenti si registrano tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto. In zona sono caduti circa 40mm di pioggia in 3 ore, che hanno allagato aziende agricole, terreni e un capannone. Sono in corso le operazioni di bonifica dell’area maggiormente colpita “anche se – come sottolineato dal primo cittadino Matteo Vocale – al momento è difficile capire l’entità dei danni. Sarà attivato il Coc (Centro operativo comunale) per monitorare la situazione nel corso delle prossime ore fino a domenica quando sono previste importanti precipitazioni. La Protezione Civile è attiva nel monitoraggio della situazione”.

Il primo cittadino invita la popolazione “a restare a casa, a non spostarsi fino a quando non termineranno le precipitazioni, se non per urgenze, e ad allertare il Centro operativo comunale e la Protezione Civile in caso di difficoltà o segnalazioni”.

