Maltempo Puglia, nubifragio e downburst a Bari: allagamenti e danni | FOTO e VIDEO

Il maltempo si fa sentire anche in Puglia. Forti temporali stanno colpendo il Barese, incluso il capoluogo, con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. A Bari, sono caduti 22mm di pioggia, accompagnati da tanti fulmini; caduti anche chicchi grandine soprattutto nei quartieri a nord-ovest. Si registrano strade allagate e danni per il forte vento, come alberi e rami caduti e luminarie abbattute (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La città è stata colpita da un downburst, ossia forti raffiche di vento lineari in uscita dal temporale, tanto che nel quartiere di Torre a Mare sono state registrate raffiche fino a 100km/h.

Il sottovia Duca degli Abruzzi, nel pieno centro cittadino, e il sottopasso ferroviario di via Bruno Buozzi sono allagati e sono stati chiusi al transito. La Polizia municipale segnala che anche gli altri sottovia cittadini presentano criticità al transito e sono monitorati e consiglia di scegliere percorsi alternativi.

Un fulmine ha provocato un blackout di qualche minuto nel centro cittadino e al buio sono finiti anche alcuni uffici del Comune. “La violenza e l’intensità del temporale – spiega una nota del Comune – ha determinato l’interruzione della linea dati in alcuni uffici a causa degli sbalzi di energia elettrica. Attualmente sono in corso sopralluoghi e interventi di Polizia locale, dei tecnici della ripartizione Lavori Pubblici, settori Infrastrutture, Giardini, e degli operai della Multiservizi”. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti di locali ai piani bassi. Alcuni ombrelloni dei dehors di bar e ristoranti sono stati danneggiati dal vento.

Si sta procedendo a una stima dei danni e tutte le segnalazioni relative a situazioni di pericolo o emergenza. Anche rispetto alla tenuta degli alberi e alla vegetazione più in generale, sono state prese in carico dall’amministrazione comunale. Il forte vento ha causato anche il crollo di calcinacci e alcuni pannelli di controsoffittatura in due padiglioni del policlinico, tra cui un ufficio della zona che ospita la direzione generale. Aree in cui non c’era né personale né utenza.

Forte temporale con downburst anche ad Altamura. In altre zone del Barese il vento ha raggiunto diffusamente raffiche di 60-70km/h, provocando danni simili.

