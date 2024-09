Maltempo Puglia, San Severo chiede lo stato di calamità

MeteoWeb

Il Comune di San Severo (Foggia) ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità alla Regione Puglia per le conseguenze del maltempo del 17-18 settembre scorsi, che ha provocato allagamenti. La località è stata colpita da un “violento nubifragio che ha provocato ingenti danni alle strutture pubbliche e private, con numerosi fenomeni di allagamento che hanno interessato i centri abitati, nonché le principali strade statali, provinciali e comunali producendo inoltre gravi danni anche alle colture agricole presenti sul territorio“, si legge nella delibera approvata dalla giunta.

Il nubifragio ha causato “ingentissimi danni al patrimonio comunale e alle attività degli operatori economici: interventi urgenti sono stati effettuati e saranno da effettuare per il ripristino della transitabilità, dell’accesso ai fondi agricoli e per i soccorsi effettuati in favore degli automobilisti per la rilevazione dei danni emergenti, nonché degli interventi necessari per il recupero del patrimonio comunale, per la sistemazione di strutture ed infrastrutture pubbliche e per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli allagamenti di immobili, nonché di interventi ritenuti fondamentali per la mitigazione del rischio idraulico”.

Con l’approvazione della delibera di Giunta, l’Amministrazione Comunale di San Severo richiede alla Regione Puglia (Settore Protezione Civile) il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il territorio del Comune di San Severo, che ha interessato anche i comuni di San Paolo Civitate, Apricena e Torremaggiore, con richiesta anche al Presidente del Consiglio dei Ministri dell’erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legge.

