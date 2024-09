Maltempo Puglia, forte temporale tra Bari e Modugno: allagamenti e alberi caduti | VIDEO

MeteoWeb

Un forte ma isolato rovescio temporalesco ha colpito la zona tra Modugno e Bari nel pomeriggio di oggi prima dell’arrivo del fronte freddo atteso stanotte. Il temporale ha scaricato ben 23mm di pioggia a Bari, provocando allagamenti in alcune strade sia di Bari che di Modugno. Il temporale è stato accompagnato anche da molti fulmini e raffiche di vento sui 30-40km/h. In occasione del temporale, la temperatura è precipitata da una massima di +31°C ad un valore di +22°C.

Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di un albero in via Lucarelli, nel quartiere Poggiofranco di Bari. La pianta è caduta su un’auto parcheggiata. La caduta dell’albero ha portato alla chiusura della strada: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere la pianta e ripristinare la circolazione.

