Maltempo Puglia, tornado a San Foca: volano lettini e oggetti | FOTO e VIDEO

Restano residui di maltempo sull’Italia dopo i fenomeni estremi di ieri. In Puglia, un tornado ha colpito San Foca, in provincia di Lecce, intorno alle 12:50. Il fenomeno si è originato come tromba marina e poi è riuscito ad arrivare sulla terraferma, per cui si può parlare tecnicamente di tornado. La furia del vento ha sollevato lettini, ombrelloni e persino un pattino, ossia il mezzo di salvataggio a disposizione dei bagnini, che è finito in una strada della località, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Al momento, non ci sono notizie di gravi danni o persone ferite.

In questo momento, un forte temporale dal mare sta interessando la zona di Otranto.

Video seguente di Riccardo Palma per MeteoWeb

