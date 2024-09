Maltempo, raffica di tornado in Belgio: gravi danni vicino Bruxelles | FOTO

MeteoWeb

Serata drammatica in Belgio per il maltempo che imperversa nel Paese. Almeno tre tornado hanno colpito le città di Tienen, Zoutleeuw e Beauvechain, il più forte in quest’ultima dove molte case sono state scoperchiate. Al momento si segnalano gravi danni, ma non ci sono notizie di morti accertati. I residenti segnalano di aver visto il parapiglia all’improvviso, e alcuni sono riusciti ad immortalare i coni vorticosi d’aria nell’atmosfera, fino a toccare terra.

Il tornado più forte ha colpito Beauvechain, città della regione della Vallonia, specificamente nella provincia del Brabante Vallone. Geograficamente, si trova nella parte centrale del paese, a circa 30 km a est di Bruxelles, la capitale del Belgio, e a nord-ovest di Namur.

Beauvechain è in un’area prevalentemente rurale, caratterizzata da campi coltivati e aree boschive. È vicina ad altre cittadine come Jodoigne e Grez-Doiceau. La città è anche conosciuta per la presenza della base aerea militare di Beauvechain, che è una delle principali strutture militari dell’aviazione belga.

