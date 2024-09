Maltempo Regno Unito: strade e case allagate in Inghilterra, tornado a Luton | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È allerta meteo nel Regno Unito: la notte scorsa si sono verificati violenti acquazzoni, che hanno colpito anche Londra, come emerge dalle immagini di veicoli costretti a fermarsi a causa delle strade allagate. Il Central Bedfordshire Council ha affermato che Dunstable, Flitwick, Cranfield e Marston Moretaine hanno subito inondazioni dopo i temporali nella zona. Fra le località più colpite la cittadina di Dunstable, nel Bedfordshire, dove in alcuni punti le automobili sono state quasi del tutto sommerse dall’acqua. Si registrano anche case e negozi allagati.

Numerose strade sono state chiuse dopo le inondazioni che hanno colpito Bedfordshire, Hertfordshire e Buckinghamshire. Tra le strade bloccate, la A41 a Watford e la A421 a Bedford.

Nel sud-est dell’Inghilterra si registrano ritardi nei servizi ferroviari e la chiusura di uno svincolo dell’autostrada M25. Cinque scuole sono state costrette a chiudere a Bedford oggi tra le inondazioni nella zona circostante.

Secondo il Met Office, alcune parti dell’Inghilterra e del Galles potrebbero subire inondazioni nelle prossime ore, in quanto oggi si prevede che cadrà l’equivalente di più di un mese di pioggia in un solo giorno. Un’allerta meteo gialla per pioggia rimane in vigore fino alla mezzanotte di oggi.

Piccolo tornado a Luton

Un piccolo tornado ha colpito Luton, mentre le strade sono state sommerse e le auto abbandonate quando forti temporali hanno colpito le città fuori Londra. Le immagini condivise sui social mostrano detriti lanciati in aria e che turbinavano quando si è formato il tornado nel pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre. Parte di un tetto è stato distrutto dal vortice, che ha anche fatto crollare una struttura all’esterno di una casa.

