Maltempo Repubblica Ceca, esondazioni anche a Praga: “state lontani dai corsi d’acqua” | FOTO

MeteoWeb

La situazione è critica in Repubblica Ceca a causa del maltempo che sta causando alluvioni, tanti danni e purtroppo anche dispersi. Colpita in pieno anche la capitale Praga. Alle 10:30 di questa mattina, si è riunita di nuovo la Commissione contro le inondazioni della capitale per discutere dell’attuale situazione maltempo. Le piogge persistenti hanno fatto straripare la Moldava e i fiumi minori di Praga e dintorni, spingendo la città ad allertare urgentemente i suoi residenti dei pericoli. In particolare si consiglia di stare lontani dai corsi d’acqua poiché le zone sponde allagate sono pericolosamente scivolose e l’acqua scorre con estrema rapidità.

I Vigili del Fuoco volontari e tutte le altre unità di soccorso sono in massima allerta. Sono pronti ad adottare ulteriori misure protettive e ad erigere barriere se il livello dell’acqua della Moldava continuerà a salire. Il piano di piena prevede una risposta immediata nel caso in cui i livelli dell’acqua raggiungano valori critici.

L’amministrazione comunale avverte che molte persone, comprese le famiglie con bambini, si avvicinano ai corsi d’acqua nonostante gli avvertimenti. Ciò comporta un rischio significativo di incidenti, soprattutto in combinazione con forti piogge e vento. Il sindaco Bohuslav Svoboda ha invitato i cittadini a stare lontani dai corsi d’acqua: “la corrente è forte e le rive sono pericolosamente scivolose. Vorrei ringraziare tutti coloro che stanno prendendo parte alle misure di protezione, dai Vigili del Fuoco ai volontari. Il vostro lavoro ha un valore inestimabile”.

Inoltre, la città consiglia alla popolazione di ridurre al minimo le attività ricreative all’aperto e di evitare parchi e foreste poiché il terreno fradicio potrebbe causare la caduta di alberi o rami. Attenzione anche per gli automobilisti: l’aquaplaning e la scarsa visibilità aumentano il rischio di incidenti, soprattutto nei prossimi 2 giorni, quando le condizioni meteorologiche resteranno critiche.

Sebbene al momento non siano previste ulteriori misure di protezione, le unità cittadine rimangono in allerta per poter reagire immediatamente se la situazione dovesse peggiorare. Praga è pronta ad aiutare anche altre regioni della Repubblica Ceca ad affrontare le inondazioni. Il sindaco ha già contattato i responsabili nelle regioni colpite e ha promesso sostegno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.