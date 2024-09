Maltempo, risveglio invernale in Trentino: bufera sulla Marmolada | VIDEO

MeteoWeb

Un altro risveglio con la neve in Trentino, da ieri attraversato da una intensa perturbazione che ha fatto crollare anche di 10 gradi le temperature. Tutti i passi dolomitici sono imbiancati, con accumuli fino a 10 cm. Carlo Budel, gestore di Capanna Punta Penia, sulla Marmolada a 3.343 metri, ha riportato una bufera di neve e vento, con colonnina di mercurio a -11°C. Oggi non è del tutto esclusa qualche ulteriore locale bufera di neve in quota. I venti settentrionali saranno molto forti tra il pomeriggio di oggi e la sera di domani soprattutto in montagna dove le raffiche potranno risultare localmente superiori a 120 km/h nelle zone esposte, ha riportato l’amministrazione provinciale.

