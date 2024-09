Maltempo Sardegna: forti temporali nel nord-est, tornado a Ozieri | FOTO

MeteoWeb

Piogge e temporali hanno interessato il settore nordorientale della Sardegna, con accumuli anche localmente abbondanti. Segnaliamo 68mm di pioggia caduti a Buddusò, 24mm a Osidda Agro, 14mm a Lodè Montalbo. A Buddusò, registrate anche raffiche di vento fino a 58km/h, mentre sono state diffuse raffiche sui 40km/h nelle altre località del nord-est dell’isola interessate dai temporali.

Inoltre, nel pomeriggio, da un nucleo temporalesco si è formato un tornado al confine tra i territori di Ozieri e Tula. Spettacolare la forma del vortice, particolarmente inclinato. Sembra che il tornado sia rimasto nei campi, senza provocare danni a cose o persone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.