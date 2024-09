Maltempo, serre distrutte e campi allagati: si contano i danni

MeteoWeb

L’ondata di maltempo abbattutasi sull’Italia non risparmia le campagne dove si segnalano gravissimi danni tra campi allagati, serre distrutte e colture devastate, bloccando in alcuni territori anche la vendemmia, con i vigneti impraticabili per le operazioni di raccolta. A fare un primo bilancio degli effetti della perturbazione sull’agricoltura è la Coldiretti, con i tecnici delle strutture locali al lavoro per verificare i problemi causati nelle aziende.

Tra i territori più colpiti c’è la Toscana dove pioggia, grandine e raffiche di vento oltre i 100km/h hanno causato danni alle produzioni agricole e alle strutture soprattutto nelle zone di costa e bloccato la vendemmia, secondo Coldiretti. In Versilia, tra Pietrasanta, Capezzano Monte e Massarosa, la grandine si è abbattuta su serre e campi, distruggendo zucchini ed insalate pronte per essere raccolte e compromettendo le produzioni appena seminate in vista dell’autunno. Danni consistenti anche alle strutture – continua Coldiretti -, in particolare le serre che sono state “bucate” da chicchi di grandine anche di 8 centimetri. Nella zona di Cecina, nel Bibbonese, l’acqua mista a terra ha invaso un’intera serra di fragole mentre in Maremma, nella zona di Magliano, il passaggio di una tromba d’aria ha divelto il tetto di un capannone, scoperchiato tetti e piegato vigneti

La situazione resta critica in Liguria, soprattutto nella provincia di Savona – rileva Coldiretti -, dove il maltempo ha già causato danni per milioni di euro soprattutto alle produzioni florovivaistiche, con serre distrutte e produzioni di piante aromatiche spazzate via.

Problemi anche in Lombardia dove nel Bergamasco – conclude Coldiretti – la grandine ha devastato un vigneto di uve biologiche ad Almenno San Bartolomeo e allagato i terreni e la struttura di un agriturismo a Lurano.

In Liguria, danni a 150 aziende agricole nell’Albenganese

Sono circa 150 le aziende agricole dell’Albenganese duramente colpite dall’ultima ondata di maltempo, che ha provocato diversi milioni di danni. Un primo punto è stato fatto stamattina con le associazioni di categoria al Tavolo verde convocato dal Comune di Albenga, a cui ha partecipato anche il Presidente facente funzioni e uscente della Regione Liguria, Alessandro Piana, oltre ai tecnici regionali.

La Regione Liguria ha ribadito di essere al lavoro per completare la richiesta di stato di calamità naturale al Ministero dell’Agricoltura, contribuendo a far fronte ai danni subiti dalle aziende. Verrà, inoltre, avviato un dialogo con il Ministero per poter destinare parte dei fondi del Programma di sviluppo rurale a interventi di prevenzione del danno e alla messa in sicurezza dei rii che attraversano l’area di interesse agricolo.

L’ispettorato agrario regionale conferma di aver ultimato i sopralluoghi per delimitare l’area maggiormente colpita e i tecnici saranno a disposizione anche nei prossimi giorni per ulteriori verifiche. Inoltre, la Regione si è resa disponibile a un confronto tecnico con gli altri territori colpiti dall’ultima ondata di maltempo, con l’obiettivo di sottolineare agli organi nazionali il carattere emergenziale dello scenario.

