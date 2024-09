Maltempo Sicilia, tromba marina davanti a Portopalo di Capo Passero | FOTO

MeteoWeb

È migliorata la situazione meteo sull’Italia per un weekend in prevalenza stabile e soleggiato. Persiste, tuttavia, dall’instabilità al Centro-Sud, con il rischio di temporali sullo Ionio che possono influenzare le coste di Calabria e Sicilia. In questo contesto, si è sviluppata una tromba marina davanti a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Il vortice era così ben pronunciato che è stato visibile anche dalla zona di Modica, che si trova a 50km di distanza nel Ragusano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.