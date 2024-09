Maltempo, situazione critica anche nelle Marche: Ancona sott’acqua, è esondato l’Aspio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ad Ancona è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono chiuse. Chiusa anche la strada di San Biagio e le frazioni Paterno-Montesicuro sono isolate per alcune frane. A causa di allagamenti chiusa via Primo Maggio dallo svincolo dell’Asse e dalla provinciale da Pesaro. Per andare a sud su può prendere solo l’asse (con uscite su via Primo Maggio bloccate) e proseguire lungo la quattro corsie fino alla rotatoria nuovo Inrca. Completamente allagata tutta la zona dell’Ikea.

Ad Ancona nella notte “è piovuto sempre con una certa intensità e ovviamente questo fenomeno ha fatto accumulare una quantità d’acqua che va al di là di ogni caditoia possibile e immaginabile”. Lo riferisce il vice sindaco di Ancona e assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni: sono esondati il torrente dell’Aspio, nella zona a Sud di Ancona, con conseguente allagamento della zona dell’Aspio.

Si registrano “vari smottamenti e piccole frane in tutte le frazioni, in Montesicuro, Gallignano, Candia, Casini di Paterno, Paterno, dove ci sono blocchi stradali”. “Un intervento pesante dei Vigili del Fuoco fra la zona Aspio e via Primo Maggio – prosegue – ha determinato, da parte nostra, la chiusura della viabilità alla Baraccola in via Primo Maggio, pertanto l’accesso alla città da sud è consentito solo dall’asse attrezzato”. Per quanto riguarda la situazione dal punto di vista del ripristino, e manutentivo, informa il vice sindaco “abbiamo dato il via libera alla protezione civile del Comune d’Ancona di utilizzare il fondo di riserva per le somme urgenze e pertanto utilizzeremo i soldi sin da stamattina per coinvolgere ditte specializzate che ci daranno una mano a ripulire le strade”.

“Tutti i volontari di protezione civile del Comune d’Ancona e di altro tipo, sono mobilitati, – prosegue Zinni – il Centro operativo comunale è sempre aperto: stiamo monitorando la situazione e ovviamente provvederemo al ripristino in giornata della normalità, questo è il quadro al momento”.

A causa delle intense precipitazioni che stanno colpendo dalla serata di ieri alcune zone delle Marche, e’ stata chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 ‘Adriatica’ nel comune di Ancona, per allagamento in corrispondenza del km 306, ed e’ attivo un restringimento nel comune di Castelfidardo per un movimento franoso al km 317. Sempre nel territorio comunale di Ancona, e’ interdetta al traffico anche la statale 361 Septempedana per allagamento al km 1,200. Lo comunica l’Anas, spiegando che il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilita’ locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile.

Oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo nelle Marche

Nelle Marche i vigili del fuoco hanno portato a termine da ieri 300 soccorsi per il contrasto ai danni generati dal maltempo. Le squadre hanno operato stanotte ad Ascoli Piceno, nella località di Ponterotto tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, per il soccorso ad automobilisti in difficoltà per acqua e fango lungo la carreggiata della SP36. Svolti soccorsi per allagamenti anche nelle zone di Cupra Marittima e Grottammare. Ad Ancona nella tarda serata di ieri sono state evacuate 6 famiglie a Osimo per una frana che minacciava l’abitato in via Montecesa. Per l’esondazione del torrente Arzilla, in provincia di Pesaro Urbino è interrotta la viabilità sulla SP 144.

Potenziato in il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale con l’invio di personale esperto nel soccorso acquatico e fluviale dalla Lombardia, Toscana e Campania.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.