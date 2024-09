Maltempo Spagna, alluvione ad Alcalá del Júcar: auto spazzate via e tanti danni | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo provoca danni e disagi anche in Spagna. Una quindicina di auto sono state travolte dall’acqua dopo l’esondazione di un torrente nel comune di Alcalá del Júcar, nella provincia orientale di Albacete. Secondo fonti del 112, in quel momento nella località non pioveva, ma “era piovuto più in alto“, così la piena è scesa attraverso il paese, straripando. Alcuni veicoli sono stati trascinati per diversi metri dalla furia dell’alluvione, fino a raggiungere il bordo della diga. Lo ha spiegato il capo della Protezione Civile di Alcalá del Júcar, Juan Miguel Munera, che ha sottolineato che la forza con cui l’acqua “è scesa in così poco tempo” è stata “incredibile”.

Dopo le piogge diverse auto si sono ammassate nel burrone, alcune nella Playeta, una delle zone attrezzate per la balneazione e dove in estate è frequente vedere numerosi turisti rinfrescarsi.

Il servizio di Atención de Urgencias di Castilla-La Mancha ha inviato personale della Protezione Civile e mobilitato i Vigili del Fuoco di Casas Ibáñez e la Guardia Civil. Ci sono stati solo danni materiali ma non alle persone, riferiscono i soccorritori.

“Scenario catastrofico”

A prima vista, gli effetti dell’alluvione sono stati molto importanti, con numerosi dilavamenti, caduta di alberi e molteplici danni, sia alle infrastrutture comunali e alle risorse pubbliche, sia a proprietà e aree private.

Il Presidente del Consiglio provinciale di Albacete, Santi Cabañero, si è recato nella località per visitare le zone colpite, descrivendo lo scenario come “catastrofico”. Cabañero ha sottolineato che “sono ore complicate” e che “siamo in piena quantificazione dei danni, lavorando intensamente per aiutare la popolazione in ogni modo possibile“, con l’intervento di diversi servizi del Consiglio Provinciale di Albacete. Per questo ha annunciato che “tutto è stato organizzato” affinché domani mattina l’Unità di soccorso acquatico della SEPEI, situata nel parco regionale di Hellín, arrivi ad Alcalá del Júcar per “rimuovere i veicoli che si trovano all’interno del fiume”.

