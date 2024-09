Maltempo, spettacolo al Passo dello Stelvio: prima neve di stagione | FOTO

MeteoWeb

Un repentino cambiamento ha colpito anche l’Alto Adige, segnando la fine del caldo estivo. Mentre la pioggia battente interessa le zone di fondovalle, sui rilievi più alti fanno la loro comparsa i primi fiocchi di neve. Al Passo dello Stelvio, situato a 2.700 metri di altitudine, nevica e la temperatura si aggira intorno ai +3°C, tuttavia entrambi i versanti, altoatesino e valtellinese, rimangono percorribili. La perturbazione che coinvolge l’intero Trentino Alto Adige ha portato piogge intense e un drastico abbassamento delle temperature, sia nelle valli che sulle montagne. Dopo oltre un mese, la temperatura sull’anticima di Cima Libera, a 3.399 metri in Alta Val Ridanna, è scesa sotto lo zero, registrando -1°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.