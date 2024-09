Maltempo: stop ai collegamenti Termoli-Isole Tremiti

MeteoWeb

Il maltempo da ieri imperversa sulla costa del Molise con forti piogge e un brusco calo delle temperature. Le avverse condizioni meteo-marine si ripercuotono anche sui collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). Oggi, infatti, non è stato possibile assicurare la traversata verso l’arcipelago. Quotidianamente sono due le imbarcazioni che assicurano la tratta tra lo scalo di Termoli e il porticciolo di San Domino: la motonave “Santa Lucia” e il traghetto veloce Napoli Jet. Oggi il vento forte da nord-ovest forza 6 e il mare mosso ne hanno impedito la partenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.