Maltempo, strade invase da fango e pietre dopo la pioggia a Stromboli | VIDEO

Il maltempo continua a creare problemi a Stromboli ogniqualvolta che si presenta. Anche oggi, dopo la pioggia, fango e pietre sono venute giù dalla montagna, “nuda” dopo l’incendio del maggio del 2022, sviluppatosi sul set della fiction “Sempre al tuo fianco”. I detriti hanno invaso pertinenze delle abitazioni e diverse stradine, rendendo impossibile il passaggio di mezzi e pedoni. Nonostante i fondi stanziati dal Governo per l’emergenza alluvionale del 2022, le opere di sistemazione dei torrenti sono vincolate all’attesa dei pareri di Valutazione di incidenza ambientale che richiedono tempi troppo lunghi, non compatibili con interventi emergenziali.

