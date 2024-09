Maltempo Svizzera, valle di Saas isolata da una frana: evacuazioni in elicottero | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che ieri ha flagellato l’Italia ha provocato danni e problemi anche in Svizzera. Il torrente di montagna Saaser Vispa è esondato in diversi punti. Le autorità della valle di Saas avevano cercato di fare i preparativi necessari prima delle forti piogge. Nonostante gli sforzi, si è verificata una frana sulla strada di accesso da Stalden a Saas-Grund e una frana di fango ha divelto un ponte vicino a Eisten. La strada cantonale è quindi stata temporaneamente chiusa. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nella frana.

Centinaia di turisti rimasti bloccati nella valle di Saas dopo la frana di ieri sono stati evacuati oggi pomeriggio tramite elicottero. Prima di poter liberare la strada cantonale, infatti, è necessario fare delle esplosioni. Circa 2200 persone, soprattutto turisti svizzeri, sono rimaste bloccate nella valle, isolata a causa degli effetti dei temporali. I voli di evacuazione sono stati effettuati tra le 16:00 e le 19:00 con gli elicotteri dell’Air Zermatt. “Tra i turisti bloccati ci sono molti anziani che non necessariamente hanno tutti fretta di partire”, ha detto Simon Bumann, portavoce della squadra di crisi regionale. Ciò ridurrà di conseguenza il numero di evacuazioni.

La riapertura della strada cantonale verso la valle di Saas non dovrebbe avvenire prima dell’inizio della prossima settimana, come annunciato in serata dal Cantone. Un volo d’osservazione mattutino ha dimostrato che grandi massi sopra la strada dovevano essere fatti saltare prima dell’evacuazione. Alcuni misurano 100 metri cubi.

La regione della valle di Saas era stata colpita da forti tempeste anche a fine giugno e inizio luglio. Inondazioni e frane avevano causato gravi danni a edifici e infrastrutture.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.