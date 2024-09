Maltempo, il bilancio della tempesta Boris sale a 23 morti in Europa

MeteoWeb

È salito a 23 vittime il bilancio della tempesta Boris che ha colpito l’Europa centrale e orientale con forti venti e piogge record. La Polizia ceca ha annunciato di aver trovato una quarta vittima nel Paese mentre 8 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni, secondo il portavoce della Polizia Jakub Vincalek. Cinque sono invece le vittime in Austria, 7 in Polonia e 7 in Romania.

La quarta vittima della Repubblica Ceca, una donna del villaggio di Kobyla nad Vidnavkou nel nord-est, era dispersa da domenica 15 settembre. “Purtroppo la donna di 70 anni è stata trovata morta”, ha dichiarato il portavoce della Polizia regionale Libor Hejtman. L’agenzia di stampa CTK ha riferito che la vittima è stata trovata intrappolata in un recinto vicino alla sua casa, che è stata distrutta dal fiume Vidnavka.

Le forti piogge che hanno colpito la Repubblica Ceca hanno causato l’innalzamento del livello dei fiumi, soprattutto nel nord e nel nord-est di questo stato di 10,9 milioni di abitanti. Le inondazioni, che hanno distrutto case, interrotto il traffico stradale e ferroviario e causato interruzioni di corrente, si sono poi ritirate, lasciando dietro di sé ingenti danni.

