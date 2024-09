Maltempo, tempesta di vento e pioggia nel Lazio: pesanti allagamenti a Nettuno | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta di vento e pioggia ha colpito oggi il litorale laziale, ed in particolare la città di Latina, estendendosi successivamente verso il basso Lazio. L’intero litorale a Sud di Roma è stato investito da un intenso fronte proveniente dal mare. A Nettuno si segnalano numerosi e pesanti allagamenti.

Dalle ore 10:30 sulla linea Roma-Nettuno la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Padiglione e Nettuno, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di RFI.

Nel corso del pomeriggio è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con temporali in intensificazione sia lungo la costa laziale che a Roma. La Protezione civile ha diramato per la giornata odierna, giovedì 5 settembre, un’allerta meteo di livello giallo, valida su tutto il territorio della regione.

