Maltempo, temporale a Roma: allagamenti e alberi caduti | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito Roma intorno all’ora di pranzo, in particolare i settori occidentali della città. Segnaliamo 24mm di pioggia caduti a Roma Vigna Clara, 17mm a Roma Vigne Nuove, 14mm a Roma Prenestina, 11mm a Roma San Pietro. A causa delle intense piogge, alcune strade si sono allagate.

Sono circa cinquanta gli interventi effettuati finora dalla Polizia locale a Roma per il maltempo. Si tratta principalmente di allagamenti, rami e alberi caduti o pericolanti. Gli agenti sono intervenuti per viabilità e messa in sicurezza in diverse zone della capitale. Tra le strade interessate via della Primavera e via Silone, sulla Prenestina. Su via della Giuliana, nel quartiere Prati, diversi rami si trovano in strada. Pioggia battente anche nel quartiere Aurelio, a pochi passi dal Vaticano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.