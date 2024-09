Maltempo, si accendono forti temporali dall’Abruzzo alla Puglia: nubifragi e forte vento, tornado nel Tavoliere | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si accendono forti temporali pomeridiani al Centro-Sud. Temporali intensi stanno colpendo una fascia lungo Abruzzo meridionale, Molise e Puglia, mentre altri fenomeni sono attivi nelle aree interne del Lazio. I temporali stanno provocando nubifragi e forti raffiche di vento. Sul fronte precipitazioni, segnaliamo: 41mm a Campocatino, 33mm a Tufara, 30mm a Cagnano Varano, 15mm a Campitello Matese, 14mm a Trivento, Putignano. Attenzione anche alle raffiche di vento che localmente raggiungono i 50-60km/h, con il rischio di rami e alberi spezzati.

Inoltre, in Puglia si è formato un tornado sul Tavoliere. In particolare, il vortice si è sviluppato nella zona tra Torremaggiore e San Severo, nel Foggiano.

Sulla Linea Foggia-Potenza, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ascoli Satriano e Ordona dalle ore 14.35 a causa di danni dovuti al maltempo. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono sul posto per valutare l’entità dei danni. In corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria; attivato servizio sostitutivo con autobus tra Foggia e Rocchetta.

I temporali continueranno a colpire le aree interne del Centro-Sud nel corso del pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.