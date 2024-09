Maltempo, temporali in Piemonte: grandine a Torino

MeteoWeb

L’aria fredda in quota, che sta portando scenari invernali sulle Alpi all’inizio dell’autunno meteorologico, sta dando vita anche ad alcuni temporali in Piemonte, in particolare nel Torinese e nel Cuneese. Anche la città di Torino è stata interessata da un temporale, che ha portato anche grandine di piccole dimensioni. A Front sono caduti 14mm di pioggia, 9mm a Vialfré, 8mm a Cuneo e Parella.

Attenzione ai venti di Foehn in estensione ai fondovalle alpini occidentali e localmente anche alle pianure orientali tra Vercellese, Novarese, Verbano ed Alessandrino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.