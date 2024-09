Maltempo, la tempesta Atena raggiunge il Sud: piogge intense e allagamenti in Campania e Sicilia

MeteoWeb

La perturbazione che ieri è giunta sull’Italia, ufficialmente nominata tempesta Atena, ha portato forte maltempo al Centro/Nord e si sta dirigendo verso il Sud Italia. In Campania è stata diramata un’allerta meteo arancione, con maltempo che sta colpendo soprattutto Napoli e provincia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per allagamenti e situazioni di pericolo causate dal forte vento, ma non si segnalano gravi danni. Molti comuni, come Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano, hanno deciso di chiudere le scuole, mentre a Napoli città rimangono aperte, con la chiusura solo di parchi, cimiteri e spiagge. Nel Salernitano, i sindaci di Amalfi, Maiori e Minori hanno preso decisioni simili.

Il maltempo sta creando anche problemi ai trasporti, in particolare sulla linea ferroviaria Napoli-Poggiomarino, dove è stato interrotto un tratto tra Poggiomarino e Pompei Santuario a causa degli allagamenti. Alcuni treni stanno limitando le loro corse a Pompei Santuario.

In Sicilia autostrade e statali interrotte per incidenti provocati dalla pioggia. Sulla Palermo Sciacca un autoarticolato di una ditta di trasporti si è messo di traverso nella carreggiata nel territorio di Monreale. Il traffico è bloccato in attesa che il mezzo sia spostato. Anche sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è bloccato, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Trabia e Bagheria, a causa di un incidente nei pressi dello svincolo di Casteldaccia. Per arrivare a Palermo si esce a Casteldaccia e si percorre la statale 113. Disagi anche sulla statale 192 “Valle del Dittaino” è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, a Enna, a causa di fango e detriti lungo il tracciato. Le deviazioni avvengono sulla A19.

