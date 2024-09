Maltempo Toscana: oltre 120 interventi dei Vigili del Fuoco nel Pisano

MeteoWeb

Dalle ore 7 di domenica 8 settembre alle ore 14:30 di oggi, 9 settembre, il comando dei Vigili del Fuoco di Pisa ha svolto circa 110 interventi da collegare al maltempo nel proprio territorio di competenza. Interessati principalmente i comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Pontedera, Montecatini Val di Cecina e Pomarance. Le tipologie di intervento vanno da danni d’acqua in genere, rami pericolanti, svuotamenti e marginalmente verifiche di stabilità, infiltrazioni d’acqua, frane e soccorso a persona. Gli interventi di soccorso totali nel periodo sono stati invece 127.

La quasi totalità di interventi legati al maltempo – spiega una nota – sono stati di modesta entità. Gli interventi più rilevanti da segnalare sono la chiusura temporanea nel primo pomeriggio del supermercato Coop di Cisanello per infiltrazioni d’acqua, presso la stazione ferroviaria di Pisa per allagamento del sottopasso lato binari direzione Firenze che però non ha inficiato la circolazione ferroviaria e un incendio di cabina elettrica vicino alle abitazioni zona Cisanello nel comune di Pisa, l’allagamento del locale tecnico pompe della piscina comunale di Ponteginori nel comune di Montecatini Val di Cecina e alcuni alberi caduti nel comune di Pontedera.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con le squadre delle associazioni di volontariato messe in campo dalla Protezione Civile di Pisa. Al momento la coda degli interventi è di 4 chiamate in attesa e non si segnalano particolari situazioni da monitorare in provincia di Pisa. Risulta ancora qualche chiamata sporadica che viene gestita dalla sala operativa del comando nell’ordinarietà.

Ieri a Firenze caduti 50mm di pioggia

Anche su Firenze è arrivata la burrasca di fine estate. I temporali, accompagnati dal vento forte, sono cominciati nel pomeriggio di ieri. In 24 ore, sono caduti 50mm di pioggia ma non si sono verificate criticità rilevanti. Dall’inizio emergenza sono stati impiegati nove tecnici della Protezione Civile comunale (su più turni), insieme a 112 volontari delle associazioni convenzionate.

La sala operativa è rimasta sempre aperta per la gestione degli interventi a Firenze e la ricezione delle chiamate, molte delle quali di residenti dei Comuni vicini. “Ci siamo subito attivati poter rispondere tempestivamente alle criticità che si potevano presentare – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile Laura Sparavigna – il nostro personale e quello volontario delle associazioni convenzionate sono ben preparati per fronteggiare ogni emergenza. Una presenza qualificata e costante a fianco della comunità che fa concretamente la differenza, e lo abbiamo visto anche ieri, nella messa in sicurezza del territorio e delle persone”.

