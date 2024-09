Maltempo Toscana, 5° giorno di ricerche dei due dispersi: ancora senza esito

MeteoWeb

Sono passati 5 giorni da quando il maltempo si è abbattuto con violenza sulla zona di Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, ma sono ancora senza esito le ricerche della nonna e del nipotino dispersi dopo essere stati travolti dalla piena del torrente Sterza. Le operazioni proseguono incessantemente. Oggi il dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è formato da 35 operativi, alcuni di essi compongono squadre ordinarie e altri si suddividono in esperti in topografia e rilievi, soccorritori acquatici i quali stanno perlustrando il greto del fiume, Nucleo Sommozzatori, piloti di drone e cinofili.

Esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra stanno invece effettuando un lavoro di sbancamento dei detriti nell’area intorno alla casa nella quale soggiornava la famiglia tedesca in vacanza in Toscana. Intervenuto anche il Nucleo Elicotteri con Eli Drago. Presenti Vigili del Fuoco da tutti i Comandi della Toscana che ad oggi hanno svolto ricerche coprendo circa dieci ettari di territorio colpito dalla tracimazione del torrente. Preziosa presenza di volontari di varie Associazioni del territorio, personale della Provincia di Pisa e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Val di Cecina e del Comune interessato dall’evento.

Le due persone disperse sono nonna Sabine e Noah Wagner, di appena 5 mesi. Facevano parte di un gruppo di 5 persone, provenienti da Monaco di Baviera: le altre tre persone sono riuscite a mettersi in salo salendo sul tetto della struttura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.