Maltempo Toscana, esonda il torrente Stregale a Montemurlo: evacuazioni

Iniziano a salire i livelli dei corsi d’acqua in Toscana dopo le forti piogge e i forti temporali che si abbattono senza sosta sulla regione. A Montemurlo (Prato), è esondato di nuovo il torrente Stregale: in corso le evacuazioni dei piani terra. Lo rende noto il Comune spiegando che ci sono “criticità anche a Oste“, frazione della cittadina.

L’ultima ondata di pioggia intensa che si è abbattuta su Montemurlo per tutto il pomeriggio, si precisa, “ha fatto di nuovo esondare il tratto tombato del torrente Stregale nella parte a nord. Coinvolte via del Parco, via Giunti e via Fratelli Cervi. In questi minuti la Polizia municipale e gli operatori della Protezione Civile comunale stanno facendo evacuare i cittadini che abitano ai piani terra o rialzati della zona interessata. Il sindaco Simone Calamai sta seguendo in prima persona l’evoluzione della situazione ed ora la principale preoccupazione è quella che tutte le persone trovino collocazione ai piani più alti o, se non ne hanno la possibilità, che lascino le abitazioni e possano trovare ospitalità da parenti e amici in zone sicure”.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti in supporto al comando di Prato, con il nucleo sommozzatori e una squadra di fluviali, nel comune di Montemurlo, per la verifica del torrente tombato Stregale, dove una griglia trattiene i detriti trasportati dalla piena e ostruisce il regolare decorso dell’acqua, facendo tracimare l’acqua in alcune zone allagando cantine e scantinati.

“Ora la priorità è la sicurezza delle persone e stiamo lavorando perché tutti trovino una collocazione sicura – dice Calamai -. Stiamo monitorando costantemente la situazione. Si registrano purtroppo altre criticità anche a Oste. Strade allagate in via Puccini, via Pomeria, via Quarto dei Mille, via Marsala”.

Un’ora fa, un nubifragio ha colpito Massa Marittima (Grosseto) con 80mm di pioggia caduti in 60 minuti, 51mm a Radicondoli (Siena). “Stiamo gestendo centinaia di chiamate l’ora con la nostra centrale del numero unico per le emergenze 112, oltre agli interventi con il sistema di Protezione Civile della Toscana insieme ai Vigili del Fuoco, enti locali e Forze di Polizia“, sottolinea sui il Presidente della Toscana Eugenio Giani.

Cosa attendersi nelle prossime ore

“Nella prossima ora, la linea temporalesca attualmente presente tra la parte settentrionale del Grossetano e la provincia di Firenze tenderà a spostarsi ulteriormente verso est portando precipitazioni anche sulla provincia di Arezzo, le zone orientali della provincia di Siena e la parte centro-settentrionale del Grossetano”, riferisce Giani aggiornando in tempo reale, attraverso i social, sulla situazione del maltempo. “Attesi cumulati fino a 40-60mm anche in un’ora. Sulle province di Livorno e Pisa, possibili nuove precipitazioni con cumulati massimi fino a 20-30mm. Precipitazioni a carattere sparso sul nord-ovest (MS, LU, PT e PO). Successivamente (dalle 22 alle 01) i fenomeni temporaleschi più intensi andranno ad interessare la parte meridionale del Grossetano, il Senese orientale e il basso Aretino con cumulati fino a localmente 50-70mm“.

