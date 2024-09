Maltempo in Toscana, Giani: “nessuna criticità, livello dei fiumi stabile”

MeteoWeb

“Non si registrano al momento particolari situazioni di criticità per il maltempo. I livelli dei fiumi sono stabili sotto le soglie di riferimento“: è quanto ha comunicato il presidente della Toscana Eugenio Giani. Per la giornata oggi è stata emessa un’allerta arancione per il rischio di forti temporali. “Nel corso delle prossime ore – ha proseguito Giani – si prevede l’attivazione di nuovi sistemi temporaleschi lungo la costa centro settentrionale, ove si potranno verificare intense precipitazioni con cumulati orari fino a 30-40 mm. Il nostro sistema di Protezione Civile è in allerta, pronti ad intervenire in caso di necessità“.

