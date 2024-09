Maltempo Toscana, nonna e nipote dispersi da tre giorni a Montecatini Val di Cecina: continuano le ricerche | VIDEO

MeteoWeb

Proseguono le ricerche di nonna e nipote dispersi dal 23 settembre scorso a Montecatini Val di Cecina per l’esondazione del fiume Sterza. Oggi nella zona interessata dalla tracimazione della acque del fiume stanno operando 40 vigili del fuoco, tra esperti in topografia, soccorritori acquatici, sommozzatori, piloti di droni, elicotteristi, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra e unità cinofile.

Partecipano alla ricerca uomini e mezzi per complessivi circa 40 unità dei Vigili del Fuoco, con 15 automezzi personale proveniente dai Comandi della regione il cui impegno è concentrato nell’area interessata dalla tracimazione delle acque del fiume. Presenti sul posto, inoltre, circa 40 volontari di molteplici Associazione del territorio, personale della Provincia di Pisa e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Val di Cecina.

I dispersi sono Sabine Kingabuer, 62 anni, e Noah Wagner, di appena 5 mesi, cittadini tedeschi, residenti con la famiglia a Monaco di Baviera, che stavano trascorrendo una vacanza in Toscana da una decina di giorni. Gli altri componenti della famiglia si sono salvati dall’esondazione del torrente: il padre e la madre di Noah, Alexander Wagner, 33 anni, e Mona Kingbauer, 37 anni, e il nonno materno Peter Kingbauer, 62 anni. Le ricerche sono proseguite anche oggi sia aeree che da terra.

