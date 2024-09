Maltempo Toscana: ricerche dei dispersi riprese con droni ed elicotteri

MeteoWeb

Sono riprese a pieno ritmo, con la luce del giorno di questa mattina, le ricerche della nonna e del nipotino dispersi dalla sera di lunedì 23 settembre dopo essere stati travolti dalla piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, esondato proprio in prossimità dell’abitazione. La casa era stata presa in affitto con la famiglia (i genitori del bambino e il nonno, rimasti illesi) in località La Gabella, una zona di campagna e boschi tributaria della Val di Cecina. Le attività dei soccorritori, con l’ausilio di droni, elicotteri e unità cinofile, si stanno concentrando in un’area dove l’acqua ha trascinato ingenti quantità di alberi e detriti forestali per circa 500 metri più a valle da dove la donna e il bambino sono stati travolti.

